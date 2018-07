Esporte Inimigo íntimo, Thierry Henry encara a França como auxiliar técnico da Bélgica Henry é o maior artilheiro da seleção francesa, com 51 gols

O primeiro finalista da Copa do Mundo sairá do confronto entre França e Bélgica, adversários que se conhecem muito bem. Além dos jogadores das duas equipes participarem juntos das principais ligas do mundo, o auxiliar do espanhol Roberto Martinez, treinador do esquadrão belga, é ninguém menos do que Thierry Henry, o maior artilheiro da história da seleção francesa, c...