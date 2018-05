Esporte Iniesta diz que se aposentará da seleção espanhola após a Copa do Mundo O meia de 34 anos foi autor do gol do título espanhol da Copa do Mundo de 2010. O atleta também conquistou as Eurocopas de 2008 e 2012

O meio-campista Andres Iniesta disse nesta segunda-feira (14) que se aposentará da seleção espanhola após a Copa do Mundo da Rússia. A declaração foi dada à emissora de rádio espanhola Onda Cero. "Se nada de estranho acontecer, essa Copa do Mundo será minha última participação com a seleção espanhola", disse. "Se tivesse decidido continuar a jogar pelo Barcelona, ...