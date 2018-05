Esporte Iniesta confirma ida para o Japão e jogará pelo Vissel Kobe Ao longo de mais de 15 anos como profissional do Barcelona, o meia ganhou 32 títulos

Três dias depois de protagonizar uma emocionante despedida do Barcelona, Iniesta confirmou nesta quarta-feira (23) seu próximo destino. O experiente jogador de 34 anos anunciou a ida para o Japão, onde jogará pelo Vissel Kobe, atual sexto colocado do Campeonato Nacional. Ainda na reta final da temporada europeia, Iniesta anunciou que deixaria o Barcelona ao fim do C...