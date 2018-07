Esporte Iniesta confirma adeus à seleção e evita criticar Hierro por abrir jogo no banco Meia foi autor do gol do título da Espanha, contra a Holanda, na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul

O meia Andrés Iniesta confirmou sua despedida da seleção espanhola após a eliminação diante da Rússia, neste domingo, pelas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Ele entrou no segundo tempo e converteu seu pênalti na decisão, que terminou com vitória por 4 a 3 para os russos após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, em Moscou. "É uma realidade que é ...