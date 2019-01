Esporte Ingressos para primeiro Goiás x Vila Nova já estão à venda Bilhetes custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). Por decisão judicial, apenas esmeraldinos poderão acompanhar duelo na Serrinha

O primeiro encontro entre Goiás e Vila Nova no Campeonato Goiano terá ingressos no valor de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada). Por decisão judicial em 2017, os confrontos entre os rivais são realizados com torcida única, a do mandante. Portanto, apenas esmeraldinos poderão acessar a Serrinha, no próximo domingo (27), a partir das 17 horas, pela 3ª rodada do Campeonato G...