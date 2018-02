Ingressos para jogos da seleção de basquete em Goiânia começam a ser vendidos

Começa nesta sexta-feira (2) a venda de ingressos para as duas partidas da seleção brasileira masculina de basquete pelas Eliminatórias das Américas para a Copa do Mundo 2019, no Goiânia Arena, nos dias 22 e 25 de fevereiro. O bilhete custa 10 reais (arquibancada) e 25 reais (cadeira). O torcedor pode comprar pela internet ou nos locais de venda física.

O primeiro jogo será contra a Colômbia, dia 22 (quinta-feira), às 19 horas. Na segunda partida, o rival é o Chile, dia 25 (domingo), às 20 horas.

Estarão à venda 3,3 mil bilhetes de cadeira e 8.670 ingressos de arquibancada para cada partida.

O técnico da seleção brasileira, o croata Aleksandar Petrovic, convocou a seleção brasileira para os jogos nesta quinta-feira (1º).



SERVIÇO

