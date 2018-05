Esporte Ingressos para Corrida do Milhão começaram a ser vendidos nesta sexta-feira Goiânia recebe a prova pela terceira vez desde que foi criada, em 2008. Thiago Camilo e Rubens Barrichelo venceram as outras edições da prova na capital

Goiânia recebe, no dia 5 de agosto, a Corrida do Milhão, válida pela 6ª etapa da Stock Car. Nesta sexta-feira (25), começou a venda dos ingressos para a prova. No primeiro lote, os bilhetes para o público vão custar de R$ 50, nas arquibancadas, até R$ 370, no Paddock, que dá direito à visitação aos boxes. Está será a 10ª edição da Corrida do Milhão, que fo...