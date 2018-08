Esporte Ingressos para Brasil e Ilhas Virgens começam a ser comercializados Para a partida no Goiânia Arena, os bilhetes custam 60 reais nas cadeiras e 30 nas arquibancadas

A Seleção Brasileira de Basquete volta a Goiânia no dia 16 de setembro, pela 2ª fase do torneio classificatório para o Mundial de 2019. Na ocasião, o Brasil irá enfrentar as Ilhas Virgens, às 19 horas, no Ginásio Goiânia Arena. Para essa partida, os ingressos online já estão a venda, já em lojas físicas, os bilhetes começam a ser comercializados a partir de sexta-feira (...