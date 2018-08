Esporte Ingressos para 5ª etapa da Copa Truck, em Goiânia, estão à venda Vendas antecipadas serão realizadas apenas no site da Copa Truck, valores variam de R$ 20 a R$ 1.400

O clima de automobilismo segue por Goiânia. Depois da disputa da Corrida do Milhão, o público goianiense se prepara para receber as primeiras etapas do Rally dos Sertões e no final do mês o autódromo de Goiânia será palco da 5ª etapa da Copa Truck. Os bilhetes para a etapa, que vai definir o campeão da Copa Centro Oeste da Copa Truck e os três melhores colocados...