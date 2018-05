Esporte Infantino recebe Guerrero e lamenta sanção, mas diz que Fifa não pode anular pena O atacante foi suspenso do futebol por 14 meses, após testar positivo para benzoilecgonina, principal metabólito da cocaína

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, confirmou que recebeu Paolo Guerrero e o presidente da Federação Peruana de Futebol, Edwin Oviedo, em encontro realizado nesta terça-feira (22) na sede da entidade, em Zurique, onde viu o atacante tentar dar uma de suas últimas cartadas com a esperança de poder jogar a Copa do Mundo da Rússia, que começa no próximo dia 14 de junho. ...