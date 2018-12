Esporte Infantino diz que tensões políticas não devem impedir jogos da Copa fora do Catar O presidente da Fifa tem a intenção de aumentar o número de participantes do Mundial já na Copa de 2022

Tensões políticas não influenciarão a Fifa em sua futura decisão de marcar ou não alguns jogos da Copa do Mundo de 2022 fora do Catar, país-sede da competição. Quem garantiu isso nesta quinta-feira (13) foi o próprio presidente da entidade, Gianni Infantino, durante entrevista coletiva em Doha, onde faz escala antes de seguir para os Emirados Árabes Unidos, palco do M...