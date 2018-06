Esporte Infantino diz que jogos na Copa poderão ser suspensos em caso de racismo Na última semana, foi identificado vários atos racistas em partidas na Rússia

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, alertou que partidas da Copa do Mundo na Rússia poderão ser suspensas caso atos de racismo ou discriminação sejam observados nos estádios do Mundial. Num vídeo publicado pela Fifa, o suíço deixou claro que os árbitros estão instruídos a tomar decisões neste sentido. "Teremos procedimentos claros para lidar com discriminação, incluindo u...