Esporte Infantino defende substituição de presidente da CBF após mal-estar em eleição Coronel Nunes havia se comprometido a votar com toda a América do Sul na candidatura tripla da América do Norte, mas acabou votando pela campanha no Marrocos

O presidente da Fifa, o suíço Gianni Infantino, defendeu que os dirigentes brasileiros afastem do comando da CBF o coronel Antônio Nunes. A gota d'água foi a votação para a escolha da sede da Copa do Mundo de 2026. Coronel Nunes havia se comprometido a votar com toda a América do Sul na candidatura tripla da América do Norte - Estados Unidos, Canadá e México -, mas a...