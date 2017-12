Independiente desbanca Flamengo e se sagra campeão da Sul-Americana

Não deu para o Flamengo. Mesmo com o Maracanã lotado, o time carioca cedeu empate ao Independiente (ARG), 1 a 1, e viu o "rei de copas" conquistar sua segunda Copa Sul-Americana de sua história. O time argentino usou a vantagem conquistada em Avellaneda no jogo de ida e se sagrou campeão. Agora, o time argentino é, ao lado do Boca Juniors (ARG), o maior campeão da Copa Sul-Americana. Além disso, os "rojos" são os maiores vencedores da Copa Libertadores com sete títulos.

Com o Maracanã pulsando, após muita correria e invasão de torcedores no portão F do estádio, as duas equipes fizeram jogo equilibrado nos minutos iniciais da partida. O Flamengo tinha ligeiro domínio e tinha mais presença no campo de defesa do adversário.

Porém, o time rubro-negro só conseguiu abrir o placar em jogada de bola parada. Aos 29 minutos, Diego alçou bola na área e o experiente Juan desviou para o segundo poste. O outro zagueiro flamenguista, Réver, chegou para cruzar. A defesa argentina errou na hora de tirar o perigo e a bola sobrou para o garoto Lucas Paquetá empurrar para as redes.

A euforia da massa presente durou pouco menos de dez minutos. Aos 36 minutos, o árbitro Wilmar Roldán assinalou pênalti de Cuéllar sobre Meza. O árbitro colombiano pediu auxílio do árbitro de vídeo, Daniel Fedorczuk, e o uruguiao confirmou. Três minutos depois, o garoto Barco deslocou o goleiro César e deixou tudo igual. A partida foi para o intervalo com o placar empatado, o que dava vantagem ao Independiente.

No 2º tempo, o técnico Reinaldo Rueda não demorou para fazer alteração ousada. Aos nove minutos, Vinícius Júnior entrou no lugar do lateral Trauco. Aos 13, o atacante Gigliotti fez tudo certo para virar o jogo. O argentino bateu por cobertura e já corria para o abraço, mas o veterano Juan salvou em cima da linha.

Na reta final do 2º tempo, a partida ficou aberta. O Flamengo se lançou ao ataque e não conseguia assustar o goleiro Campaña. O time adversário era perigoso no contra-ataque com o habilidoso e rápido atacante Barco. Nos minutos finais, o time carioca tentou o segundo gol de qualquer forma, Réver teve chance clara, mas não obteve sucesso e o Flamengo perdeu o título.

FICHA TÉCNICA

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Cristian De La Cruz (COL)

Árbitro de vídeo: Daniel Fedorczuk (URU)

Flamengo: César; Pará, Réver, Juan e Trauco (Vinícius Júnior); Cuéllar (Éverton Ribeiro), Willian Arão, Diego, Lucas Paquetá (Lincoln) e Everton; Felipe Vizeu. Técnico: Reinaldo Rueda

Independiente: Campaña; Bustos (Gastón Silva), Alan Franco, Amorebieta e Tagliafico; Diego Rodríguez, Domingo, Martín Benítez (Albertengo), Meza (Sánchez Miño) e Barco; Gigliotti. Técnico: Ariel Holan

Gols: Lucas Paquetá aos 29' do 1º tempo (Flamengo) e Barco aos 39' do 1º tempo (Independiente)

Cartões amarelos: Albertengo, Meza, Barco, Campaña (Independiente); Everton, Vinícius Júnior, Juan (Flamengo)

Público: 54.963 pagantes