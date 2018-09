Esporte Incomodado com calor, Federer cai nas oitavas do US Open: 'Não consegui respirar' Com derrota precoce o tenista suíço vê a chance de retomar o topo do ranking escapar, posto ocupado por Rafael Nadal

De forma surpreendente, um dos maiores favoritos ao título do US Open foi eliminado precocemente ainda na fase de oitavas de final. Atual número 2 do mundo, o suíço Roger Federer foi derrotado de virada pelo australiano John Millman, apenas o 55.º do ranking da ATP, por 3 sets a 1 - com parciais de 3/6, 7/5, 7/6 (9/7) e 7/6 (7/3), em 3 horas e 34 minutos - e já elegeu u...