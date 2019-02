Esporte Incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo mata 10 jogadores da base Segundo os Bombeiros, 10 pessoas morreram, outras três foram levadas para o hospital e local era usado como alojamento das categorias de base

Um incêndio deixou 10 mortos e três pessoas feridas, uma delas em estado grave, no Centro de Treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio, na madrugada de quinta para sexta-feira, 8. As vítimas, segundo os Bombeiros, são todos atletas das categorias de base. Os feridos foram levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Os bombei...