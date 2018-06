Esporte Imprensa belga elogia estreia do país na Copa, mas aponta ressalvas

A seleção belga é considerada uma das favoritas na Copa do Mundo da Rússia. A atual geração de jogadores é reconhecidamente enaltecida por diversos talentos individuais, mas quando se reúne tem fama de "amarelar". O Mundial está aí para acabar com esse estereótipo. A estreia da Bélgica na competição foi com uma vitória por 3 a 0 sobre o Panamá, estreante no princi...