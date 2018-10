Esporte Impasse emperra envio de US$ 100 milhões da Fifa ao futebol brasileiro Entidade aprova nesta sexta-feira a criação de fundo para repasse do dinheiro, mas divergência com a CBF dificulta a assinatura do contrato

Nesta sexta-feira, o Conselho da Fifa deve aprovar a criação de um fundo de US$ 100 milhões para o futebol brasileiro, uma promessa feita ainda em 2014 pelo ex-presidente da entidade, Joseph Blatter. Mas o contrato entre a entidade máxima do futebol e a CBF continua vivendo um impasse diante da insistência da Fifa de que o controle sobre os recursos ficará com a organização e...