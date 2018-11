Esporte Ilha do Retiro recebe duelo conflitante de rubro-negros Ameaçado de queda, Sport recebe Flamengo, que não jogou a toalha na briga por título

Sem jogar a toalha, o Flamengo mantém o discurso de que pode ser campeão do Campeonato Brasileiro e, confiando nisso, vai à Ilha do Retiro, no Recife, para enfrentar o Sport neste domingo, às 17 horas (de Brasília), em duelo da 35ª rodada.Com o triunfo sobre o Santos na rodada anterior, a equipe rubro-negra, 3ª colocada, ficou com 63 pontos, a dois do Internacional...