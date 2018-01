Iguais, Grêmio e Rio Verde duelam em Anápolis

Ainda buscando estabilidade no Goiano, Grêmio Anápolis e Rio Verde duelam neste sábado (27), às 17 horas, no Jonas Duarte, em Anápolis, pela 4ª rodada. As duas equipes têm campanhas semelhantes na competição. Com resultados idênticos a cada rodada, ambos jogam pela reabilitação. Na classificação, também estão iguais - ocupam a 4ª colocação das chaves. No Grêm...