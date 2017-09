Igor espera Atlético ofensivo para “final” contra o Bahia

Ofensividade, final e respeito são as palavras de ordem no Atlético visando o confronto contra o Bahia, na próxima segunda-feira (11), no Estádio Olímpico. A reta final de preparação para o duelo contra o Esquadrão de Aço chegou nos seus últimos dias e a expectativa do elenco rubro-negro é que em campo o time aproveite a confiança conquistada após a vitória sobre o Corinthians e consiga fazer um bom confronto diante dos baianos.

“Dentro de casa precisamos mandar. Estamos conversando (elenco) que é um bom jogo para sairmos dessa situação incômoda. Dentro de casa temos que ganhar de qualquer jeito, vamos aguardar o decorrer do jogo, mas é uma partida que vamos para cima visando a conquista desses 3 pontos importantes para nós”, frisa o volante Igor, que deverá ter como companheiro no meio-campo: André Castro, que jogava improvisado na lateral direita. “No decorrer dos treinos estamos entrosando cada vez mais”, salientou o jogador.

Igor trata o duelo com o Bahia como uma decisão, mas evita falar na sequência de jogos do mês de setembro. Depois do Tricolor, o Dragão encara Ponte Preta, Cruzeiro e Avaí. “Vamos pensando em cada jogo. Vamos encarar o jogo com o Bahia como uma final, é um passo de cada vez”, ressaltou o volante.

O Atlético é o último colocado da Série A com 18 pontos. O Dragão deve entrar em campo contra o Bahia com Marcos; Jonathan, William Alves, Gilvan e Bruno Pacheco; André Castro, Igor, Luiz Fernando, Andrigo e Jorginho; Walter.