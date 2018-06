Esporte Hotéis em cidades sedes da Copa são alvos de falsos alertas de bomba O Topos Congress foi evacuado por causa de uma ameaça de bomba e todos os 210 hospedes que estavam no local foram obrigados a deixar seus quartos

Os organizadores da Copa do Mundo estão sendo inundados por ligações telefônicas em hotéis das seleções e em cidades sedes com falsos alertas de bomba. Ao Estado, um funcionário de alto escalão do Comitê Organizador Local do Mundial explicou com exclusividade que essa atitude tem sido "frequente" desde o início da Copa e está atingindo "praticamente todas as cidade...