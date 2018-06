Esporte Hospital diz que Karius foi afetado por concussão na final da Liga dos Campeões Alemão teve problema após choque, no início do segundo tempo, com Sergio Ramos, zagueiro do Real Madrid

A péssima atuação do goleiro Karius na derrota do Liverpool para o Real Madrid, na final da Liga dos Campeões, foi diretamente afetada pela cotovelada que recebeu de Sergio Ramos no início do segundo tempo. Foi isso o que garantiu o Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, onde o jogador passou por exames após a decisão do último dia 26, em Kiev. "Depois de cui...