Esporte Hora de mirar o topo na Copa do Mundo Ao final da 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, ainda restam 10 vagas às oitavas de final. Oito já estão fora

O final da 2ª rodada da Copa do Mundo teve show colombiano na Arena Kazan. A equipe sul-americana não tomou conhecimento da Polônia e venceu o time europeu por 3 a 0, se mantendo viva na competição e eliminando a equipe do atacante Lewandowski do Mundial 2018. Os poloneses se juntam a Egito, Arábia Saudita, Marrocos, Peru, Costa Rica, Tunísia e Panamá, equipes el...