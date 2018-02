Hora da verdade para o Tigre na Copa do Brasil

O Vila Nova tem pela frente, contra o Joinville, nesta quinta-feira, às 19h15, no Serra Dourada, um jogo que vale muito. O Tigre joga em 90 minutos a classificação para a 3ª fase da Copa do Brasil e a gorda premiação de 1,4 milhão de reais oferecida pela CBF. Invicto na temporada, o Vila Nova vislumbra a classificação na Copa do Brasil para fortalecer o início do...