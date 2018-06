Esporte 'Hoje eu me permito tomar uma caipirinha', diz o aliviado Tite após vitória do Brasil Seleção brasileira derrotou a Sérvia por 2 a 0 nesta quarta-feira (27) e se classificou como primeiro do Grupo E

O técnico Tite afirmou nesta quarta-feira que iria tomar uma caipirinha para celebrar a vitória da seleção brasileira sobre a Sérvia por 2 a 0 e a consequente classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Aliviado com a vitória e a evolução da equipe, o treinador se disse em paz após a equipe ter cumprido a missão. "Hoje eu me permito", disse ele, n...