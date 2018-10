Esporte Histórico de importantes duelos

Nos últimos anos, Vila Nova e Londrina sempre se enfrentam em momentos importantes. As duas equipes fizeram a final da Série C do Campeonato Brasileiro e duelaram outras cinco vezes na Série B. Tanto em 2016 quanto em 2017, o Londrina terminou mais bem posicionado que o Vila Nova ao fim da competição nacional. No ano passado, os dois times se encontraram na última rodada da Sé...