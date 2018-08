Esporte Histórico de confrontos no Campeonato Brasileiro anima clássico Apesar de não viver bom momento, Vila Nova se apega ao retrospecto recente contra Goiás para se motivar

Se no retrospecto geral do clássico entre Vila Nova e Goiás há uma grande disparidade de vitórias para o time esmeraldino (124 x 69), no recente histórico das duas equipes pela Série B do Campeonato Brasileiro a situação muda. Desde que foi rebaixado, em 2015, que o alviverde não vence o time colorado pela competição. Nas duas últimas edições da Segundona, quando se en...