Esporte Hierro dirige seu 1º treino na Espanha e alerta: 'Não temos tempo para lamentar' "Precisamos ser maduros. Devemos mudar nosso foco. Temos uma obrigação a cumprir", disse o novo técnico da Fúria em entrevista

Novo técnico da seleção espanhola, Fernando Hierro comandou o primeiro treino dele à frente da equipe nacional, nesta quarta-feira, em Krasnodar. Apesar da contratação de surpresa, após demissão do técnico Julen Lopetegui horas antes, o ex-jogador pensa apenas no trabalho que terá pela frente. "Temos de parar de pensar no passado e olhar para a partida contra Portug...