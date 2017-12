Hernanes pede manutenção de peças-chave no São Paulo e crê em chance na seleção

Premiado como melhor segundo volante do Brasileirão no Bola de Prata, troféu entregue anualmente pelo ESPN Brasil, Hernanes afirmou nesta segunda-feira que torce para que a diretoria do São Paulo mantenha as peças-chave do time para a próxima temporada.



Para ele, o sufoco do time na temporada tem a ver com as mudanças pelas quais a equipe tricolor passou em 2017, no elenco e na comissão técnica.



"Vivemos uma fase de transição e espero que ela ou já tenha passado ou esteja no fim. A saída de jogadores, mudança de técnico, isso tudo afetou, e requer tempo para que o time se estabilize para termos regularidade e o trabalho possa aparecer. Seria importante a manutenção das peças-chave para que consigamos dar continuidade ao trabalho em campo, já que fizemos um bom segundo turno e que pode ser repetido em 2018 se a base for mantida."



Hernanes voltou a falar que ainda sonha com uma vaga no time de Tite para a Copa do Mundo do ano que vem, na Rússia. "Acredito que ainda é possível. O grupo ainda não está todo fechado e por isso vou me preparar desde as férias agora para voltar em alto nível, mantendo boas atuações. Penso que duas ou três vagas ainda não estejam definidas e existe uma pequena chance. Vou lutar por isso."



O meia reconheceu que é pequena a possibilidade de sua permanência no São Paulo depois de julho, quando seu contrato de empréstimo do Hebei Fortune com o time tricolor. "Não sou um falso profeta. Gostaria muito (de ficar), mas ainda não sei. Mais importante que isso é aproveitar as férias, aproveitar bem, projetar o primeiro semestres de 2018 em grande nível para que o São Paulo alcance os resultados que espera."