Esporte Hernanes é registrado, mas só poderá estrear na segunda rodada do Paulistão Prazo para inscrever atletas na estreia do campeonato paulista expirou

O meia Hernanes está regularizado para defender o São Paulo. Nesta sexta-feira, o nome do jogador apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, indicando que ele já está registrado como atleta do clube paulista após a transação com o Hebei Fortune, da China. Porém, como o prazo para inscrever atletas de olho na estreia do Campeonato Paulista já expirou, ele não p...