Esporte Herói da Inglaterra, Pickford diz ter estudado pênaltis de colombianos O goleiro defendeu o quinto pênalti da Colômbia que foi cobrado por Carlos Bacca

A classificação da Inglaterra para as quartas de final da Copa do Mundo, diante da Colômbia, nos pênaltis, teve no goleiro Jordan Pickford um de seus heróis. O jogador de 24 anos foi responsável por defender a quinta cobrança do adversário, feita por Carlos Bacca, e que praticamente definiu o triunfo do time europeu na terça-feira. Pickford garantiu que a defesa...