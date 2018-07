Esporte Henderson diz ter 'dívida eterna' com Pickford por avanço inglês nos pênaltis O volante cobrou a terceira penalidade dos ingleses diante da Colômbia, que foi defendida por Ospina

O volante Jordan Henderson não mediu palavras para agradecer seu companheiro de seleção inglesa, o goleiro Jordan Pickford, pela classificação às quartas de final da Copa do Mundo. Depois de perder sua cobrança na disputa de pênaltis com a Colômbia, na última terça-feira (3), o jogador do Liverpool viu seu colega defender a tentativa decisiva de Bacca e garantir a vaga a...