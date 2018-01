Hemerson Maria valoriza vitória, mas pede cuidado com euforia

Com a vitória sobre o Atlético, o Vila Nova vem se mostrando a melhor equipe do Campeonato Goiano, com 8 pontos em 4 partidas. O colorado venceu os dois maiores rivais, Goiás e Atlético, além de ainda não ter perdido na competição - são duas vitórias e dois empates. Mesmo com a boa fase, o técnico Hemerson Maria sabe que o time não venceu nada e quer manter os pés no chão.

"Quero parabenizar a todos pela vitória de hoje (contra o Atlético), mas não vamos ficar eufóricos. Vão acontecer as oscilações. Hoje, foi o dia dos atacantes, que fizeram uma boa partida e marcaram gols", disse o treinador.

A boa campanha até o momento, Hemerson Maria coloca na conta do planejamento que o clube fez, mesmo começando depois de todo mundo a pré-temporada. O Vila mostrou que está bem fisicamente. Além disso, o treinador ressaltou a base do time como fator fundamental para os bons jogos.

"Saímos na frente por mantermos uma base, com muitos jogadores que permaneceram da temporada passada. Além disso, trouxemos atletas que atendem o perfil tático que necessitamos", disse Hemerson Maria.