Esporte Hemerson Maria testa time titular do Vila Nova e pode perder Keké Atacante está sob observação dos médicos do clube

O técnico Hemerson Maria esboçou no treino desta quarta-feira (16) o time titular que enfrenta o Oeste-SP, sábado, às 16h30, em Barueri pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A baixa na atividade foi o atacante Keké, que tem suspeita de lesão no joelho. Sem poder contar com Mateus Anderson, machucado, o treinador colorado optou por escalar o atacante Joãozi...