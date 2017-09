Hemerson Maria terá de mudar time titular do Vila Nova para duelo contra o Luverdense, em casa

Após dois dias de folga, o Vila Nova voltou nesta segunda-feira (11) aos treinos, já se preparando para o duelo contra o Luverdense, sábado, no Serra Dourada. Nesse duelo, Hemerson Maria não poderá manter o mesmo time da última rodada, já que os dois laterais acabaram recebendo o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.

Na esquerda, para o lugar de Gastón, Mateus Muller é a primeira opção. Já para a vaga de Maguinho, existe a briga entre Léo Rodrigues, que é mais ofensivo, e Anderson Luís, que joga mais na defesa. Recém-chegado, Anderson Luís ainda não estreou, mas vive a expectativa de poder assumir a titularidade, mesmo sabendo que o concorrente vem tendo mais espaço durante os jogos.

“Está uma disputa saudável, todo mundo treinando no limite para passar confiança ao professor. Cada um está mostrando o seu potencial e fica na mão do Hemerson a escolha de quem vai entrar no time”, disse o jogador.

Na semana passada, quem se ausentou dos treinos foi o meia Alan Mineiro, com um desconforto na panturrilha direita. Mas o jogador não será dúvida para o próximo duelo. Ele passou por exames e não foi constatada nenhuma lesão.