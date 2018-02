Hemerson Maria tem dúvidas para escalar o time na Copa do Brasil

O Vila Nova viajou para o Ceará, onde enfrenta o Ferroviário/CE nesta quarta-feira (28), às 20h30, no estádio Presidente Vargas, pela 3ª fase da Copa do Brasil. O Tigre, que está invicto na temporada, em 12 jogos, já eliminou o São Raimundo/RR e Joinville.

Para o duelo decisivo contra o time cearense, Hemerson Maria não revelou a equipe, mas deve manter a base que vinha jogando. As boas notícias são os retornos de Maguinho, que se recuperou de uma virose, e Reis, que cumpriu suspensão na última partida do Estadual. Porém, o treinador ainda tem algumas dúvidas. No meio de campo, Dudu e Heitor brigam por uma vaga. No ataque, Keké e Vinícius Leite disputam um lugar no time titular.

Contra o Ferroviário, o colorado espera poder corrigir algumas falhas dos últimos jogos. A principal delas é a bola parada, jogada na qual o time vem tendo muita dificuldade.

"Os últimos gols que sofremos foram de bola parada. Para se fazer gol no Vila em jogada trabalhada, é muito difícil, mas, nas bolas paradas, tem acontecido. Estamos trabalhando muito em cima disso. Não pode acontecer com tanta frequência", disse o volante Geovane.

O jogador colorado também ressaltou a importância do primeiro jogo para as pretensões do Vila em avançar à próxima fase. "Se tivermos um resultado muito ruim, fica difícil para reverter. Então, temos de fazer um bom resultado para, no jogo em casa, estarmos mais tranquilos e podermos garantir a classificação", disse Geovane. Quem avançar para a 4ª fase irá receber R$ 1,8 milhões da CBF.

O provável Vila para o duelo deve ser o seguinte: Mateus Pasinato; Maguinho, Brunão, Diego Giaretta e Gastón; Geovane, Heitor (Dudu) e Reis; Mateus Anderson, Ramon e Keké (Vinícius Leite).