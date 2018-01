Hemerson Maria pede paciência ao torcedor e diz que Vila Nova será ‘lutador’ no Goianão

Um time competitivo e lutador, assim será o Vila Nova na estreia do Campeonato Goiano, nesta quinta-feira (18), no Estádio Olímpico, contra o Iporá, às 19h30. Quem garante a postura colorada é o técnico Hemerson Maria.

“É o DNA do clube. Será uma equipe que vai ter muito comprometimento tático e vai buscar os objetivos do clube neste ano. O Vila Nova vem crescendo gradualmente. Esperamos fazer um grande jogo amanhã contra o Iporá para estrear bem a competição”, disse o treinador colorado, que pede paciência ao torcedor do Tigre.

“Passamos por uma reformulação forçada. O elenco se valorizou bastante, a diretoria fez muito para manter uma base do elenco que terminou o ano passado. Quase metade do grupo é formado por jogadores da base. Penso que vamos manter a ideia de jogo, aprimorar os quesitos que foram no ano passado. Vai ser um crescimento gradual”, explicou Hemerson Maria.

Para o treinador do Tigre, não existe nenhum favorito ao título goiano. Hemerson Maria acredita que tudo será definido quando a bola rolar. “A maior prova do que estou falando é a Aparecidense no ano passado. Existe a expectativa grande nas três equipes da capital, mas não podemos esquecer dos clubes do interior - Itumbiara, Iporá, Aparecidense e os times de Anápolis. Acredito que não tem favorito”, opinou o técnico colorado, que disse que o objetivo do Vila Nova será de buscar uma vaga na semifinal para depois pensar em título.