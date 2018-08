Esporte Hemerson Maria lamenta derrota e pede mais efetividade ao time Em 20 partidas na Série B, o ataque colorado não marcou gols em 9 jogos

A derrota para o Avaí retirou o Vila Nova do grupo dos melhores da Série B e o resultado foi muito lamentado pelo treinador colorado, Hemerson Maria ressaltou que o Tigre conseguiu neutralizar bem as principais armas da equipe catarinense, mas para ele, assim como em outras partidas, faltou efetividade no setor ofensivo. "Os dois criaram oportunidades de gol...