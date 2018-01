Hemerson Maria indica mudança no gol do Vila Nova

O Vila Nova pode ter uma mudança para o clássico com o Goiás, domingo, no Estádio Olímpico. O goleiro Gabriel pode perder a titularidade da equipe. A tendência é que Mateus Pasinato use a camisa 1 do Tigre, mas para isso acontecer, o goleiro de 25 anos precisa ser regularizado ainda nesta sexta-feira (19).

“O Gabriel fez um jogo seguro, jogando com os pés, se posicionando bem. Penso que o Gabriel fez um jogo na altura do que eu esperava. Se porventura no domingo (21) ele não atuar é uma questão de planejamento. O Pasinato está aqui, temos que ver como ele vai atuar. Hoje (Ontem), ele não tinha condição de jogo. O Gabriel jogou e foi bem. Vamos avaliar com o Jonas e Lauro, que são os preparadores de goleiros. Quem jogar o clássico, na sequência do campeonato, tenho certeza que o gol do Vila Nova vai estar bem servido”, comentou o técnico Hemerson Maria.

O treinador colorado acredita que uma vitória sobre o Goiás, em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Goiano, não vai concluir os objetivos do Vila Nova na temporada. “Não adianta nada ganhar do Goiás e não classificar à fase final da competição, avançar na Copa do Brasil. Não podemos resumir a temporada em um jogo da segunda rodada. Resultado no clássico é importante, aumenta a confiança, auto estima do torcedor. Mas se o resultado não vier vamos continuar trabalhando”, disse Hemerson Maria.

Depois de empatar com o Iporá na estreia do Goianão, o Vila Nova se reapresenta na tarde desta sexta-feira (19) e inicia a preparação para o confronto contra o Goiás. O Tigre é 3º colocado do Grupo B com 1 ponto.