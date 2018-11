Esporte Hemerson Maria fala em “acidente de percurso” e afirma: “não tem ninguém de sacanagem aqui" Para conseguir acesso para a Série A, o Vila Nova deve vencer todos os seus jogos e torcer por vários tropeços de adversários diretos

Para o Vila Nova, o sonho do acesso à elite do futebol nacional levou banho de água fria na última partida contra o Brasil de Pelotas. Após a goleada por 5 a 0, as chances de acesso do time colorado passaram a ser de apenas 4%, de acordo com o Infobola. Pensando em se reorganizar na competição, o Vila mira o próximo jogo contra o Figueirense, nesta sexta-feira (9), n...