Hemerson Maria explica motivos que o levaram a renovar com o Vila Nova

Feliz com sua permanência para a próxima temporada, o técnico Hemerson Maria revelou o motivo que o fez renovar contrato com o clube por mais um ano. O treinador, assim como o executivo de futebol, Felipe Albuquerque, estão garantidos no departamento de futebol do Vila Nova para 2018.

Hemerson Maria revelou que o desfecho da negociação foi rápido. A vontade mútua de continuidade do trabalho pesou para que o técnico ficasse no clube. O treinador vinha conversando com a diretoria há algumas semanas, ao mesmo tempo que foi procurado por outros clubes.

ELE FICA! Hemerson Maria renovou o contrato com o Vila Nova e continuará no comando do colorado na temporada 2018. #SempreVila pic.twitter.com/LpojQvlxAZ — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) 21 de novembro de 2017

"Logo depois do encerramento do jogo (contra o Náutico), na viagem, a conversa foi rápida. Não entrei em leilão, não levei proposta. Assim que defini com o Vila, entrei em contato com outros clubes que tinham me procurado para informar", frisou.

Para o treinador colorado, a identificação com o clube, seriedade da diretoria e o desejo de realizar um trabalho a longo prazo foram razões decisivas para a renovação contratual. "Sempre falei para o Felipe (Albuquerque) que não seria o fator financeiro, não seria nada que me tiraria do Vila. Desde que o clube tivesse a vontade de continuar com nosso trabalho", salientou.