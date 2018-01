Hemerson Maria espera evolução do Vila Nova contra a Anapolina

Com expectativa de jogo complicado e adversário difícil de ser batido, o técnico Hemerson Maria vê no duelo desta quarta-feira (24), contra a Anapolina, uma oportunidade para o Vila Nova continuar evoluindo no Campeonato Goiano.

O treinador colorado, porém, acredita que seu time terá que melhorar alguns fundamentos para sair do Jonas Duarte com os 3 pontos. “Nível de concentração tem que aumentar; tecnicamente a questão do passe; finalizações a gol, temos que matar o jogo; e identificar o momento de acelerar e cadenciar o jogo. São pontos que vamos trabalhar e precisamos melhorar”, explicou Hemerson Maria.

O técnico do Vila Nova voltou a dizer que o Tigre terá oscilações neste início de temporada e pregou respeito a Anapolina após análise feita por ele sobre o adversário. “As equipes que o (Vilson) Tadei comanda são que times de qualidade técnica e que tocam bem a bola. São jogadores de meio-campo que atacam bem a bola, a Anapolina tem um goleiro experiente (Rodrigo Calaça) e um sistema defensivo muito bom”, comentou o treinador.

Hemerson Maria não confirmou a equipe titular do Vila Nova e afirmou que pode fazer mudanças na equipe colorada. “Acredito que não vamos ter problemas para amanhã, mas não garanto a mesma formação (da vitória sobre o Goiás). Talvez possamos observar alguns atletas que estão treinando bem, até porque sábado (27) temos o clássico contra o Atlético”, revelou o técnico do Tigre.

Anapolina e Vila Nova se enfrentam, a partir das 21h45, no Jonas Duarte (Anápolis), nesta quarta-feira (24). A partida é válida pela 3ª rodada do Campeonato Goiano. O Tigre é líder do Grupo B com 4 pontos e a Rubra é 2ª colocada do Grupo A com 3 pontos.