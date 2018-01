Hemerson Maria esboça Vila Nova com garotos da base para estreia no Goianão

O técnico Hemerson Maria segue testando as opções no elenco do Vila Nova visando a estreia do time colorado no Campeonato Goiano, contra o Iporá, que acontece nesta quinta-feira (18), no Estádio Olímpico, às 19h30.

Em atividade realizada nesta terça-feira (16), algumas novidades foram testadas na equipe considerada titular. No meio-campo, o jovem Batata treinou formando a dupla de volantes com Geovane. No ataque, Mateus Anderson formou o trio ofensivo com Reis e Ramon.

O goleiro Gabriel foi mantido como camisa 1, assim como o quarteto defensivo formado por Maguinho, Diego Giaretta, Brunão e Anderson Luis. Formado na base colorada, Dudu assumiu a vaga do meia Sérgio Mota, que se transferiu para o futebol chinês.

O goleiro Mateus Pasinato, que não foi regularizado e o lateral-esquerdo Gastón Filgueira (lesionado) são os dois desfalques confirmados do Vila Nova para a estreia do Goianão.

O Tigre é integrante do Grupo B com Grêmio Anápolis, Itumbiara, Anápolis e Aparecidense. Depois do Iporá, o Vila Nova faz o clássico com o Goiás pela 2ª rodada do Campeonato Goiano.