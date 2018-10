Esporte Hemerson Maria diz que Vila Nova precisa estar concentrado para não "tropeçar em pedras" Treinador colorado pede Tigre com atenção redobrada para não voltar a perder pontos contra times do Z4

O técnico Hemerson Maria vê o Vila Nova com a necessidade de redobrar atenção e concentração para o duelo contra o Boa Esporte, neste sábado. O confronto contra o lanterna da Série B é encarado no clube colorado como crucial para o time se manter na briga pelo acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Na atual campanha do Tigre, sete jogos já foram realizados cont...