O técnico Hemerson Maria evitou criar polêmicas sobre a atuação do árbitro Leandro Vuaden, que teve atuação criticada por possíveis interferências em decisões que influenciaram no placar do último clássico goiano da Série B, entre Vila Nova e Atlético, que empataram por 2 a 2, neste sábado (6), no Estádio Antônio Accioly.

O treinador reconheceu durante coletiva que o trio formado por Leandro Vuaden, Marcelo Van Gasse e Jorge Bernardi possui experiência que dispensa comentários. “Não vou ficar aqui falando novamente da arbitragem. Não vi o lance do primeiro pênalti. (No segundo) a bola pega no rosto do Wesley (Matos). O Vuaden e sua equipe dispensam comentários pelo histórico”, disse o treinador colorado, que salientou que as jogadas que originaram os pênaltis do Atlético começaram em erros de passes do Tigre.

Para o comandante do Vila Nova, a equipe colorada não soube controlar o jogo no primeiro tempo e o clássico, apesar de ter tido alternâncias de oportunidades ofensivas criadas pelas equipes, teve placar justo.

“Encerramos essa sequência de jogos diretos com resultado positivo. Estamos três pontos do G4 e vamos fazer dois jogos em casa. A meta é fazer seis pontos. Estamos atrás, mas com grande possibilidade de alcançar o objetivo. As equipes vão tirar pontos um dos outros, na próxima rodada já tem Avaí x Guarani. Se vencermos, vamos empatar (em pontos). Foi um resultado merecido”, frisou Hemerson Maria.

Para o duelo contra o Boa Esporte, no próximo sábado (13), o treinador colorado não poderá contar com os jogadores Geovane e Wellington Reis, que receberam o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Atlético. O confronto contra o time mineiro será realizado no Serra Dourada, a partir das 16h30.