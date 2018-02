Hemerson Maria deve adotar time misto contra Iporá

Sem descanso, o Vila Nova volta a campo neste sábado (10), às 16h30, no estádio Ferreirão, para enfrentar o Iporá, pela 7ª rodada do Goianão. No duelo, o colorado defenderá a invencibilidade na temporada. São sete partidas sem derrota em 2018, mas, para isso, terá de segurar o ímpeto do Lobo Guará, que vem embalado no Estadual.

Além do adversário, o colorado também terá de superar o cansaço, já que o time chegou de viagem na quinta-feira (8), treinou nesta sexta (9) e já viajou para Iporá. Por conta do desgaste físico, Hemerson Maria deve poupar alguns titulares.

"Para ganhar uma competição e participar de competições paralelas, você precisa de um grupo forte. Vamos analisar o desgaste que aconteceu com os jogadores, por jogos e viagens. Hoje (sexta-feira), vamos fazer uma avaliação com o grupo e só assim vou definir uma equipe para ir buscar a vitória", comentou Hemerson Maria.

O treinador vilanovense também acredita em uma partida muito complicada, principalmente pela boa campanha do Iporá, que é o 3º colocado do Grupo A, com 9 pontos. Se ganhar, o Lobo Guará encosta no Vila Nova, que é o líder do Grupo B, com 12 pontos.

"Acredito que o Iporá irá tomar a iniciativa do jogo. É uma equipe muito bem desenhada dentro de campo, veloz e com boas jogadas de bola parada", disse o treinador do Vila Nova.

Na última e única atividade antes do jogo deste sábado, Hemerson Maria fechou os portões. Com algumas dúvidas, o provável Vila Nova é o seguinte: Mateus Pasinato; Maguinho, Brunão, Heitor e Léo Rodrigues; Batata, Fagner e Alaor Júnior; Keké, Ramon (Philippe) e Reis.