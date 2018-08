Esporte Hemerson Maria destaca que vitória tira peso das costas e acredita em evolução do Vila Nova O colorado volta aos gramados na próxima terça-feira 97), diante do Avaí, no estádio da Ressacada

Após uma sequência ruim jogando em casa, na última rodada do primeiro turno, o Vila Nova acabou com o jejum de seis partidas sem vencer como mandante e acabou derrotando o São Bento, resultado que recolocou o time novamente no G4, com 30 pontos. Além de tirar a pressão, o resultado também dá moral para o colorado começar a reta final da Série B, como ressaltou Hemerson M...