Hemerson Maria critica 'síndrome de vira-lata' e pede mais apoio do torcedor do Vila Nova

O Vila Nova não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol diante do Rio Verde, neste domingo (18), e ficou apenas no empate contra o lanterna do Estadual, em 1 a 1. Após o jogo, o técnico Hemerson Maria ressaltou a chateação, não com o resultado do time, mas com a torcida colorada, que compareceu em pequeno número ao Serra Dourada.

Em relação ao público, apenas 1.495 torcedores pagantes foram ao estádio. Foi o pior público do colorado nesta temporada. Além disso, o treinador também ressaltou que não gostou do torcedor pegar no pé dos garotos da base. Além disso, Hemerson Maria também frisou que o torcedor precisa ser mais parceiro da equipe.

"O que me deixa chateado é que em um domingo, somos líderes do grupo, nós não poderíamos ter um público tão pequeno, a torcida precisa ser mais parceira. Sempre elogiei a torcida do Vila Nova, mas tem algumas pessoas que parecem ter uma 'síndrome de vira-lata'. Eles precisam saber que somos um time grande", ressaltou Hemerson Maria.

Em relação ao jogo, o treinador não lamentou a ausência dos três titulares (Maguinho, Giaretta e Geovane), que ficaram fora por causa de virose. Porém, Hemerson Maria destacou que esperava uma partida melhor do time. "A equipe que entrou tinha condições de fazer uma boa partida, mas não fez. Conseguimos criar chances para ganhar o jogo, mas não ganhamos", disse o treinador.

Para a sequência, Hemerson Maria espera ter os jogadores em condições de jogo para o duelo decisivo de quinta-feira (22), contra o Joinville, pela Copa do Brasil. A partida será às 19h15, no Serra Dourada.