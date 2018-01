Hemerson Maria considera empate justo e já pensa no Atlético: "jogo difícil"

O técnico do Vila Nova, Hemerson Maria, considerou o resultado do duelo com a Anapolina justo pelo que foi apresentado pelas equipes, nesta quarta-feira (24), no Estádio Jonas Duarte (Anápolis), pela 3ª rodada do Campeonato Goiano.

Na visão do treinador do Tigre, o jogo foi equilibrado na primeira etapa e com chances de gols para as duas equipes no segundo tempo. "No final das contas, o resultado foi justo. Viemos para vencer, mas agora é trabalhar para fazer um bom jogo contra o Atlético e seguir bem no campeonato", disse Hemerson Maria.

Segundo o técnico colorado, o Vila Nova precisa ter mais atenção nos passes defensivos e manter o time por mais tempo no campo de ataque. Hemerson Maria acredita que, aos poucos, o elenco do Tigre vai ganhando cara.

"Somos uma equipe em formação, mas com espírito guerreiro. Não é de brilhar tecnicamente, mas são homens que se dedicam em termos de resultado. Temos de exaltar os adversários. O Iporá jogou bem no Olímpico. O Goiás fez um grande jogo, não é à tôa que só perdeu para nós e tem 6 pontos. E a Anapolina também fez um grande jogo aqui (Jonas Duarte)", frisou o treinador, que tem o Atlético como próximo adversário no Goianão.

"Será um jogo dificil. Clássico tem a questão emocional e isso iguala a partida. O João Paulo (Sanches) é um bom profissional e tem atletas de qualidade. Uma hora vão conseguir jogar e só espero que não seja sábado", salientou Hemerson Maria.

O clássico com o Dragão será realizado no Estádio Olímpico, neste sábado (27), às 17 horas. O Vila Nova é líder do Grupo B com 5 pontos - 2° na classificação geral.